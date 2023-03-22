ماكسيم لوبيز :”لدي أمل في حمل قميص فرنسا” !

كشف لاعب ساسولو الإيطالي ماكسيم لوبيز أنه لا يزال يحلم بحمل قميص منتخب فرنسا رغم المستجدات.

وقال ماكسيم لوبيز في حديثه الذي نقله الموقع الرسمي لشبكة “أر أم سي” اليوم “لعبت بانتظام في أولمبيك مارسيليا، و حاليا ألعب بشكل أساسي في ساسولو، أهدف إلى اللعب لصالح فرق أكبر، مثلا لو ألعب في ميلان كان سيكون الاستدعاء من قبل منتخب فرنسا سيكون أسهل، واقع يجب أن نقوله”.

وأضاف ماكسيم لوبيز صاحب الجنسية الفرنسية والأصول الجزائرية “مثلا جوردان فيريتوت هو المثل بالنسبة لي، لقد لعب في فريق نانت ثم فيورنتينا، ثم روما ثم انتهز فرصته. لهذا أمل أن أقتنص فرصتي”.

يحدث هذا في ظل المستجدات التي طرأت بقرار عدد كبير من اللاعبين الفرانكوجزائريين بالانضمام إلى الخضر أبرزهم عوار.

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