“ماكسيم لوبيز” :”هذا مايربطني مع الجزائر”

عاد “ماكسيم لوبيز”، متوسط ميدان “أولمبيك مارسيليا” للحديث عن العلاقة التي تجمعه مع الجزائر وإمكانية اللعب مع المنتخب الوطني مُستقبلا.

وقال لـ”بي إن سبورتس” :”والدتي من منطقة القبائل، وتحديدا بجاية، وأخي لعب مع المنتخب الوطني الجزائري في كأس العالم “.

وأردف :”هذا مايربطني مع الجزائر لحد الساعة، وحاليا أنا لاعب مع الفئات الشبانية لفرنسا، ولا أفكر في أي شيء آخر”.

ليختم بالتطرق لإمكانية تواجده مع “الخضر” :”أنا أحترم كثيرا المنتخب الجزائري، إنه منتخب جيد، وسنرى ما الذي سيحدث في المُستقبل”.