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“ماكسيم لوبيز” :”هذا مايربطني مع الجزائر”

الرياضة
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“ماكسيم لوبيز” :”هذا مايربطني مع الجزائر”
بقلم إسماعيل عشاش

عاد “ماكسيم لوبيز”، متوسط ميدان “أولمبيك مارسيليا” للحديث عن العلاقة التي تجمعه مع الجزائر وإمكانية اللعب مع المنتخب الوطني مُستقبلا.

وقال لـ”بي إن سبورتس” :”والدتي من منطقة القبائل، وتحديدا بجاية، وأخي لعب مع المنتخب الوطني الجزائري في كأس العالم “.

وأردف :”هذا مايربطني مع الجزائر لحد الساعة، وحاليا أنا لاعب مع الفئات الشبانية لفرنسا، ولا أفكر في أي شيء آخر”.

ليختم بالتطرق لإمكانية تواجده مع “الخضر” :”أنا أحترم كثيرا المنتخب الجزائري، إنه منتخب جيد، وسنرى ما الذي سيحدث في المُستقبل”.

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