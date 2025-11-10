ماكسيم لوبيز: “أنا مستعد لتمثيل المنتخب الجزائري!”

أبدى متوسط الميدان الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، ماكسيم لوبيز، لاعب نادي باريس أف سي، استعداده لحمل ألوان المنتخب الجزائري مستقبلا، مؤكدا فخره بأصوله الجزائرية ورغبته في تمثيل منتخب بلاده الأم.

وقال لوبيز في تصريحات لقناة كانال بلوس: “أمي جزائرية، والناس سيقولون إنني انتهازي لأن هناك كأس أمم إفريقيا وكأس العالم، لكن لو تم استدعائي في وقت لم تكن هاتان المنافستان (على الأبواب)، كنت سأقبل أيضا، أنا لاعب وأرغب في المنافسة على المستوى الدولي”.

وأضاف لوبيز: “تحدثت دائما عن المنتخب الفرنسي لأنني لم أتلق أي اتصال من الجزائر في السابق. تم التواصل معي مؤخرا، لمعرفة موقفي، وإذا تمت دعوتي إلى المنتخب الجزائري، فمن المؤكد أنني سأقبل”.

واختتم قائد أف سي باريس قائلا: “أنا فخور بأصولي الجزائرية، وسنرى ما سيحدث في المستقبل”.

ويعد لوبيز، خريج مدرسة أولمبيك مرسيليا، من اللاعبين المميزين في البطولة الفرنسية، كما سبق له اللعب لفريقي ساسولو وفيورنتينا الإيطاليين، وهو من أبرز عناصر باريس أف سي الذي يصارع هذا الموسم من أجل ضمان البقاء في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.