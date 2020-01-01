ماكس إبارل: “من المهم جدا امتلاكنا لاعب مثل بن سبعيني”

أشاد ماكس إبارل، المدير الرياضي لنادي منشنغلادبخ الألماني، بالدولي الجزائري رامي بن سبعيني، مبديا قيمته في تشكيلة النادي.

وصرح ماكس إبارل، للصحافة الألمانية: “جماهيرنا أرادت لاعبين بجودة عالية، ونحن وضعنا ثقتنا في رامي”.

وأَضاف: “بن سبعيني لاعب متعدد المناصب، يدافع جيدا، ويقدم الإضافة في الهجوم، ومن المهم جدا امتلاك لاعب مثله، فهو أمر جيد للفريق”.

وكشف المدير الرياضي لمنشنغلادبخ: “كنا نتابع رامي منذ سنتين، لكن لم يكن بمقدورنا شراء عقده في تلك الفترة”.

وأردف ماكس إبارل: “كان يحظى باحترام كبير في نادي رين، بالنظر لإمكاناته الكبيرة، وتمكنا من شراء عقده بعد عام من ذلك”.