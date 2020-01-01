ماكس إبارل: “من المهم جدا امتلاكنا لاعب مثل بن سبعيني”

الرياضة
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ماكس إبارل: “من المهم جدا امتلاكنا لاعب مثل بن سبعيني”
بقلم كريم.تيغرمت

أشاد ماكس إبارل، المدير الرياضي لنادي منشنغلادبخ الألماني، بالدولي الجزائري رامي بن سبعيني، مبديا قيمته في تشكيلة النادي.

وصرح ماكس إبارل، للصحافة الألمانية: “جماهيرنا أرادت لاعبين بجودة عالية، ونحن وضعنا ثقتنا في رامي”.

وأَضاف: “بن سبعيني لاعب متعدد المناصب، يدافع جيدا، ويقدم الإضافة في الهجوم، ومن المهم جدا امتلاك لاعب مثله، فهو أمر جيد للفريق”.

وكشف المدير الرياضي لمنشنغلادبخ: “كنا نتابع رامي منذ سنتين، لكن لم يكن بمقدورنا شراء عقده في تلك الفترة”.

وأردف ماكس إبارل: “كان يحظى باحترام كبير في نادي رين، بالنظر لإمكاناته الكبيرة، وتمكنا من شراء عقده بعد عام من ذلك”.


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