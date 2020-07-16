ماكس إبرل: “هكذا أمضى بن سبعيني في غلادباخ”

عاد ماكس إبرل، المدير الرياضي لنادي بوريسيا مونشنغلادباخ الألماني، للحديث عن رامي بن سبعيني، أين كشف كيف تمكنت إدارة غلادباخ من الظفر بخدماته.

وصرح ماكس إبرل، بخصوص بن سبعيني، في حوار لصحيفة “كيكر” الألمانية: “كنا في مفاوضات جد متقدمة مع رامي في 2018، لكننا لم نتمكن من تمويل الصفقة في تلك الفترة”.

وأضاف المدير الرياضي لغلادباخ: “في الصيف الماضي، استنفذت ميزانيتنا أيضا، لكن فجأة ظهرت فرصة جديدة، أين أعلمنا اللاعب مايكل كويسانس، عن رغبته في الانتقال إلى بارين ميونخ، لتتم بعدها الصفقة”.

وتمكنت بهذا إدارة غلادباخ، من تمويل صفقة بن سبعيني، بعد استفادتها من قيمة مالية معتبرة، بانتقال لاعبها الشاب كويسانس، إلى العملاق البافاري، بعقد يمتد لـ5 سنوات.

يذكر أن رامي بن سبعيني، أصبح حاليا ركيزة أساسية في تشكيلة ناديه غلادباخ، كما يعد من أفضل المدافعين في ألمانيا.