ماكغورك: الشراكة بين الجزائر والولايات المتحدة الامريكية “قوية جدا”

أكد منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الشراكة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية “قوية جدا”. مبرزا إرادة البلدين في العمل سويا من أجل تعزيزها أكثر.

كما أعرب المسؤول الأمريكي، بريت ماكغورك، عن سعادته بتواجده بالجزائر ولقائه بالرئيس تبون. وهو اللقاء الذي كان -مثلما قال- “مثمرا وبناء جدا”.

وأضاف قائلا:”نطمح أكثر للعمل سويا”. مبرزا أن الشراكة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية “قوية جدا”.

في حين، تم التطرق خلال اللقاء -حسب بريت ماكغورك- إلى “الأوضاع في أوروبا وفي شمال افريقيا”،. مشيرا إلى أن البلدين “يعملان قدما من أجل توطيد هذه الشراكة في المنطقة التي تشهد تطورات كبيرة”.

للإشارة، فقد حضر اللقاء عن الجانب الجزائري، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة. والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن، بومدين بن عتو، والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي، اللواء مهنى جبار.

وحضر عن الجانب الأمريكي، المساعدة الرئيسية لنائب كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية، يائيل لومبرت. وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيت مور أوبن.