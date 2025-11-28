ماكوينا يكشف عن التشكيلة الأساسية لمولودية الجزائر في مواجهة صن داونز

أعلن مدرب مولودية الجزائر، رولاني ماكوينا، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض المواجهة المرتقبة أمام ماميلودي صن داونز لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا، وذلك في لقاء يأمل من خلاله العميد اتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في سباق التأهل.

وضمت القائمة الأساسية كلًا من قندوز في حراسة المرمى، إلى جانب خليف وعبد اللاوي وبن خماسة وفرحات في الخط الخلفي، بينما اعتمد ماكوينا في وسط الميدان على الحسن بانغورا وحلايمية وثابتي. أما الخط الهجومي، فمثله كل من نعيجي وبوقرة وبن حوة.

ويظهر من خلال اختيارات المدرب الجنوب إفريقي اعتماده على مزيج من الانضباط الدفاعي والسرعة في التحول الهجومي، مع الرهان على فعالية الأطراف والضغط العالي، في محاولة لاحتواء قوة صن داونز المعروف بامتلاكه أحد أقوى خطوط الهجوم في إفريقيا.