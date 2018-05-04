ماكين يهاجم ترامب

وجه جون ماكين رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الأمريكي، انتقادات لاذعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كتاب جديد بعنوان “موجة لا تهدأ”.

وهاجم السناتور الأمريكي الرئيس ترامب واتهمه في كتابه الجديد بالتقاعس عن التمسك بالقيم الأمريكية وبإكالة المديح على “طغاة” دوليين وتشويه وسائل الإعلام وتجاهل حقوق الإنسان والحط من قدر اللاجئين.

وقال جون ماكين في كتابه “موجة لا تهدأ” والذي شاركه في إعداده معاونه القديم مارك سولتر “المديح يضمن صداقته والانتقاد عداوته”.

وأضاف “من الصعب أن تعرف ماذا يمكن أن تتوقع من الرئيس ترامب”.