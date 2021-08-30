مالاقا يعلن فسخ عقد بن خماسة

أعلنت إدارة نادي مالاقا الإسباني، اليوم الإثنين، فسخ عقد لاعبها الجزائري محمد بن خماسة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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ونشرت إدارة مالاقا، بيانا عبر الصفحة الرسمية للفريق على “تويتر”، أكدت من خلالها عن فسخ عقد لاعبها بن خماسة.

وجاء هذا القرار من إدارة النادي الإسباني، قبل 24 ساعة عن غلق فترة الميركاتو الصيفي في أوروبا، ما سيصعب من مهمة بن خماسة في ايجاد فريق جديد.

يذكر أن محمد بن خماسة، انتقل من فريق اتحاد العاصمة، إلى نادي مالاقا، قبل موسمين، أين خاض أول تجربة احترافية له.