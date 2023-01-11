مالديني يُنهي الجدل:”سنُعلن عن العقد الجديد لبن ناصر في ظرف يومين”

أنهى اليوم الأربعاء، باولو مالديني، المدير التقني لميلان، الجدل حول مصير النجم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

حيث قال مالديني في تصريحات على هامش مباراة ميلان وتورينو في ثمن نهائي منافسة كأس إيطاليا.

“سنُعلن عن العقد الجديد لإسماعيل بن ناصر في غضون 24 أو 36 ساعة القادمة”.

ويُذكر أن إدارة الروسونيري دخلت منذ أشهر عديدة في مفاوضات مع “إسما” من أجل تجديد عقده الذي ينتهي صيف سنة 2024.