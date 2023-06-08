مالك الأهلي السُعودي يسافر للندن للتفاوض مع محرز!

كشفت وسائل إعلام بريطانية، أمس الأربعاء، عن تنقل رجل الأعمال السعودي ومالك نادي الأهلي، وليد معاذ، للعاصمة لندن، لبحث إمكانية التعاقد مع الدولي الجزائري رياض محرز.

وحسب ما كشفه موقع “CBS NEWS”، فإن مالك النادي الأهلي السعودي، وليد معاذ، تنقل للندن لتأمين صفقة الدولي الجزائري.

وذلك في إطار سياسة صندوق الإستثمارات العامة، الطامحة للتعاقد مع أبرز نجوم كرة القدم العالميين، وتوزيعهم على أندية الهلال، النصر، الأهلي، الإتحاد.

خاصة بعد أن حسم نادي الإتحاد مؤخرا صفقتي كريم بن زيمة ونغولو كانتي، وتعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو.

كما أكد الصحفي المُختص في أخبار إنتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على تويتر، اليوم الخميس، أن الإتحاد السعودي مهتم بالتعاقد مع رياض محرز.

وأوضح ذات المصدر، أن مانشستر سيتي، لن يتخلى عن نجمه محرز مجانا، ويطمح للحصول على عائدات من الصفقة في حال إتمامها.