مالك: “الأولوية لإنقاذ “السياربي” ولن أبخل بالمساعدة”

إعتبر رضا مالك، الرئيس السابق لفريق شباب بلوزداد، أن الحديث عن عودته لترأس النادي سابق لأوانه، وأن الأولية الآن هي إنقاذ الفريق.

وصرح رضا مالك، لتلفزيون “النهار”: “الحديث عن نيتي في العودة لترأس النادي سابق لأوانه، فالأهم حاليا هو ايجاد حل لإنقاذ الفريق”.

وَأضاف: “تلقيت العديد من الإتصالات، مطالبين بعودتي، لكن الوقت غير مناسب للحديث عن هذه الأمور، وعلينا التركيز على إنقاذ الفريق”.

وتابع مالك: “شباب بلوزداد يغرق، وعلينا وضع اليد في اليد لإنقاذه، وشخصيا لن أبخل على الفريق، ومستعد لتقديم المساعدة اللازمة”.

وتابع: “ما يحدث لشباب بلوزداد، هو سابقة في تاريخ النادي، لم نقم بالتحضيرات اللازمة، ولا نملك حتى تشكيلة لمواجهة المنافسين”.