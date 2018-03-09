مالك :”التأهل لن يُفلت من لياسما وعشنا ظروفا صعبة في الكونغو”

شدد العُضو المُسير في إتحاد العاصمة، رشيد مالك على أن أبناء “سوسطارة” عاشوا أوقاتا صعبة أمام لـ”مانييما” في كأس الكاف.

وقال :”الظروف المُناخية كانت صعبة جدا في كيندو، درجة الحرارة وصلت لـ35 تحت الظل، وفي الملعب الأجواء حدث ولاحرج”.

وواصل :”اللاعبون أرهقوا كثيرا، وكُنا قادرين نخسروا، ولكن في مُباراة الإياب ومع كل إحترامي للمُنافس، فإنه يبقى في مُتناولنا”.

وأضاف :”نحن الآن في كيندو وننتظر الطائرة للتوجه صوب “كينشاسا” وبعدها الى المغرب، ومن المُفترض أن نصل الجزائر، ظهر السبت”.

وأصر عُضو الديريكتوار على ضرورة تأجيل المُباراة القادمة لفريقه أمام سطيف، وهذا رغم إصرار الرابطة على لعبها في موعدها الأصلي.