مالك فايسبوك يعلن عن قرار جديد

أعلن مؤسس موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، مارك زوكربيرغ، عن قرار جديد طال انتظاره.

كما كشف مارك زوكيربيرج الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، “فايسبوك” المالكة لمنصة “واتساب” إمكانية استخدام التطبيق بأكثر من هاتف في نفس الوقت.

في حين، أعلن زوكيربيرج على حسابه الشخصي:”بدءا من اليوم، يمكنك تسجيل الدخول إلى نفس حساب الواتساب على ما يصل إلى أربعة هواتف”.

وتنص قواعد استخدام “واتساب” السابقة على أنه لا يمكن للمستخدم تفعيل وتأكيد حسابه على واتساب على هاتف واحد. لكن بالإمكان استخدام الحساب نفسه على الكومبيوتر عبر whatsapp web بالتزامن مع كون الحساب مفعّل على الهاتف.

ووفق قواعد “واتساب” السابقة، ففي حالة التبديل المستمر بين هواتف مختلفة لكن باستخدام نفس حساب واتساب. فقد ينتهي الأمر بحظر المستخدم من تأكيد الولوج لحسابه. وينصح التطبيق المستخدمين بعدم تكرار التبديل بين الأجهزة المختلفة.