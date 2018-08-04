مالك فرع “ترست بنك الجزائر” يفند إشاعات مذكرة توقيفه

نفى رجل الأعمال الأردني “غازي أبو نحل” الخبر المتداول حول اصدار القضاء اللبناني مذكرة توقيف دولية ضده.

كما أكد أيضا أبو نحل أن الشرطة الدولية أبلغت هيئة دفاع غازي أبونحل أنها غير معنية بالقضايا التجارية.

وأنها لن تولي متابعة للشكوى في لبنان لأن الامانة العامة للشرطة الدولية ومقرها في ليون الفرنسية لا تولي متابعات للقضايا التجارية.

وللتذكير فغن رجل الأعمال غازي أبونحل يملك بنك في أمريكا رفقة مساهمين آخرين.

حيث قام بايداع شكاوى ضد من حاول اقحام اسمه في قضايا مشبوهة لم يكن له دور فيها بدولة لبنان.

ويملك غازي أبونحل مالك بنك وشركات تأمين تراست بالجزائر منذ سنة 1998 وكان رجل الاعمال العربي الوحيد الذي استثمر في الجزائر في عز الارهاب،

ويذكر أن غازي رفض دائما تحويل أرباح نشاطاته في الجزائر إلى الخارج لأنه يؤمن بالاستثمار في الجزائر.