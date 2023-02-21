مالك مجمع Cevital: نعمل على بناء جزائر قوية اقتصاديا حتى نصل للأهداف المنشودة

عبر الرئيس المدير العام لمجمع Cevital ماليك ربراب بعد نيل جائزة الجزائر للجودة، عن سعادته لنيل المجمع الجائزة الجزائرية للجودة للصناعات الغذائية. معبرا عن امتنانه لوزير الصناعة على هذه اللفتة التشجيعية الطيبة.

كما حيا الرئيس المدير العام لمجمع Cevital رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. لجعل الجزائر في مصاف الدول الرائدة اقتصاديا وارادته في تشجيع التميز في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس المدير العام لمجمع Cevital قائلا “نحن نعمل كل في موقعه على بناء جزائر قوية اقتصاديا. حتى نصل إلى الأهداف المنشودة”.

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