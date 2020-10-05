مالك مقبل: “الشبيبة ستكون لها كلمتها هذا الموسم”

أبدى المناجير العام لشبيبة القبائل، مالك مقبل تفاؤله بخصوص قدرة التعداد الحالي للشبيبة على فرض منطقه في بطولة الموسم المقبل.

وصرح مالك مقبل، لإذاعة الفريق: “هذا الموسم تمكنا من ضمان استقدامات نوعية، أغلبهم شباب، ومن بينها ثلاثة لاعبين دوليين”.

وأضاف: “التربصان السابقان للفريق، سمحا لنا بالوقوف على إمكانيات لاعبينا، ونحن جد متفائلون، بأن الشبيبة ستكون لها كلمتها هذا الموسم”.

ومن جهة أخرى، أوضح المناجير العام للشبيبة، مالك مقبل، أن إدارة الفريق تعمل كل ما في وسعها لحل قضية شهادة التدريب “كاف أ”، الخاصة بمدرب الفريق يامن الزلفاني.