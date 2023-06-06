مالك نادي ميلان يُقيل مالديني من منصبه لهذا السبب !

كشفت تقارير إعلامية لوسائل إعلام إيطالية، أمس الإثنين، عن أسباب إقالة مالك نادي ميلان الإيطالي، جيري كاردينالي، للمُدير التقني للنادي باولو مالديني، رفقة المدير الرياضي ريكي ماسارا.

وحسب موقع “فوتبول إيطاليا“، فإن سبب إقالة الثنائي مالديني و ماسارا، يعود لخلاف بين المالك كاردينالي، والثنائي مالديني وريكي ماسارا، خلال آخر إجتماع جمعهم.

بسبب عدم الإتفاق حول سياسة النادي الإيطالي وإستراتيجيته، في الإنتدابات وعمليات تجديد عقود اللاعبين.