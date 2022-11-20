مالوما يصف صحفي إسرائيلي بـ”الوقح” وينسحب من برنامجه

انسحب المطرب الكولومبي العالمي “مالوما”، الذي سيشارك بحفل افتتاح كأس العالم، من مقابلة مع قناة إسرائيلية بسبب سؤال عن قطر.

كما حل المطرب اللاتيني الذي يتواجد حاليا في الدوحة، ضيفا على إحدى القنوات الإسرائيلية بمنطقة المشجعين. أين سأله المقدم عن شعوره بعد اعتذار عديد الفنانين عن المشاركة في حفل افتتاح مونديال قطر. على غرار شاكيرا ودا ليبا “بزعم انتهاك الدولة الخليجية لحقوق الانسان”. ليرد مالوما: “هذا ليس شيئا بإمكاني حله، جئت إلى هنا فقط للاستمتاع بالحياة، وكرة القدم”. “هذا أمر لا يتعين علي التدخل فيه، أنا هنا فقط للاستمتاع بالموسيقى، والحياة الرائعة ولعب كرة القدم”.

في حين، كرر المذيع سؤاله على الهواء لـ “مالوما” الذي بدا غاضبا وقال:”هل يجب أن أجيب على هذا السؤال حقا”. “أنت شخص وقح”، ثم قام بالانسحاب من المقابلة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن تفاصيل حفل افتتاح بطولة كأس العالم “قطر 2022″، المقرر اليوم الأحد على ملعب “البيت”. والذي سيسبق المباراة الأولى في البطولة بين قطر والإكوادور. كما أكد “فيفا” في بيان إعلامي، أن المطرب القطري فهد الكبيسي والمطرب الكوري الجنوبي جونجكوك سيغنيان أغنية “حالمون”.

وينطلق حفل الافتتاح في الساعة الخامسة والنصف مساء الأحد على ملعب “البيت” ويستمر لحدود 30 دقيقة. وأشار “فيفا” إلى أن رسالة الحفل تتمثل في دعوة الجميع للحضور إلى قطر والتقارب بين كل شعوب البشرية. والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية.

ويشمل حفل الافتتاح برنامجا مكونا من 7 فقرات، يحييها فنانون عالميون تمزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية. بينما يحتفل بالمنتخبات المشاركة وبالدول المستضيفة السابقة لكأس العالم وبمتطوعي البطولة.

وسيتواجد أيضا سفير كأس العالم غانم المفتاح والفنانة القطرية دانا. حيث أعلنت الشيخة مريم آل ثاني، من الأسرة الحاكمة القطرية، عن افتتاح كأس العالم “مونديال”، اليوم الأحد، بتلاوة قرآنية للقارئ غانم المفتاح. كما أشارت مريم آل ثاني، إلى أن القارئ غانم المفتاح مصاب بمتلازمة التراجع الذيلي.