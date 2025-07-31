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الرياضة

مالون وبودربالة يندمجان في تدريبات اتحاد العاصمة  

بقلم كريم تيغرمت
مالون وبودربالة يندمجان في تدريبات اتحاد العاصمة  
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سجل الثنائي الجديد في صفوف فريق اتحاد العاصمة، تشي ملون، ومحمد بودربالة، اندماجهما في التحضيرات الصيفية التي يجريها الاتحاد.

وبعد اعلان مسؤولي الاتحاد، تعاقدهم بصفة رسمية مع الثنائي ملون، وبودربال، باشر هذا الثنائي تدريباتهما مع باقي تعداد الفريق.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي العاصمي، صور مستقديمها الجدد، خلال مشاركتهم في الحصة التدريبية الأخيرة للفريق.

رابط دائم : https://nhar.tv/fJEr4
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