قناة النهار مالية: إجبارية نسبية لاستخدام الدفع الإلكتروني.. البداية بأربعة مجالات بقلم الجزائر نشر في 12 أكتوبر 2024 - 21:16 مالية شارك غرِّد أرسل 552 0 مالية: إجبارية نسبية لاستخدام الدفع الإلكتروني.. البداية بأربعة مجالات رابط دائم : https://nhar.tv/A8BXu اقرأ أيضا كمال مهوي: إبراهيم مازة لاعب ممتاز ولازم يكون أساسي رغم صغر سنه وما نخليهش عامين كيما بن ناصر" قناة النهار 12 أكتوبر باتنة / الأوحال تمنع التلاميذ من الدراسة وتحاصر عشرات العائلات ببريكة قناة النهار 27 سبتمبر في عمليات نوعية .. الجزائر تواصل جهودها في مكافحة المخدرات قناة النهار 12 أكتوبر مدير حملة المترشح قيس سعيد: الجزائر شقيقتنا الكبرى والرئيس تبون تربطه صداقة وطيدة مع قيس سعيد قناة النهار 07 أكتوبر جزائريون : هواية الرسم تتحول إلى فنتازيا من الألوان ..هكذا حقق عبد الغاني شغفه قناة النهار 23 سبتمبر طالع هابط : النوي يشكر والي ولاية عنابة بعد القضاء على أزمة إجتياح البقر للمدينة الجديدة ذراع الريش قناة النهار 26 سبتمبر تعميم استعمال الدفع الإلكتروني .. أولى الخطوات لعصرنة المعاملات التجارية قناة النهار 04 أكتوبر تربية : هذه هي المهن المفضلة عند جيل المستقبل .. التلاميذ يرفعون سقف الطموح قناة النهار 23 سبتمبر توقيف شخصين واسترجاع قرابة 170 مليون سنتيم بقسنطينة قناة النهار 09 أكتوبر ترقبوا في مهمات أمنية.. "مداهمات أشاوس الدرك الوطني لأوكار الجـ.ـريمة في مشاهد حقيقية" قناة النهار 12 أكتوبر