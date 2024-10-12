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قناة النهار

مالية: إجبارية نسبية لاستخدام الدفع الإلكتروني.. البداية بأربعة مجالات

بقلم الجزائر
مالية: إجبارية نسبية لاستخدام الدفع الإلكتروني.. البداية بأربعة مجالات
مالية
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مالية: إجبارية نسبية لاستخدام الدفع الإلكتروني.. البداية بأربعة مجالات

رابط دائم : https://nhar.tv/A8BXu
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