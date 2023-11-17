مالية: إرتفاع إيرادات الدولة إلى 6261 مليار دج

إرتفعت إيرادات الدولة خلال الأشهر الثمانية الأولى للعام الجاري 2023 إلى 6261 مليار دج. أي بزيادة تتجاوز 3 بالمائة على أساس سنوي.

وحسب ما أفاد به المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، صالح لعباني. في جلسة إستماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لـ2024. فإن إيرادات الدولة المسجلة إلى غاية نهاية أوت من العام الجاري بلغت 6261 مليار دج. بارتفاع قدره 210 مليار دج مقارنة بإيرادات المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية والمقدرة بـ6050 مليار دج.

كما تضمنت هذه الإيرادات أساسا العوائد المتأتية من الجباية البترولية بقيمة 3292 مليار دج (بزيادة 86 مليار دج مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من 2022). في حين بلغت الإيرادات خارج الجباية البترولية ما قيمته 2962 مليار دج (بارتفاع قدره 124 مليار دج). إلى جانب ايرادات أخرى مختلفة.

أما بخصوص أعباء ميزانية الدولة، فقد بلغت الى غاية نهاية شهر أوت الماضي ما قيمته 7000 مليار دج. كما سجلت بذلك زيادة معتبرة قدرها 1756 مليار دج مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى للسنة الماضية (5243 مليار دج).

كما تشمل هذه الأعباء على وجه الخصوص نفقات المستخدمين بقيمة 2164 مليار دج نفقات الإستثمار بقيمة 1182 مليار دج. ونفقات التحويل بقيمة 2683 مليار دج.

وخلال نفس الجلسة، إستمعت لجنة المالية والميزانية إلى المدير العام للميزانية، الحاج عمري. والذي قدم عرضا حول مشروع الميزانية الوارد في قانون المالية لسنة 2024. مؤكدا على تعديلات في المسار متوسط المدى للميزانية للفترة من 2023 الى 2025 التي تم عرضه بعنوان قانون المالية لسنة 2023. حيث ستتجاوز النفقات 15275 مليار دج في 2024 مقابل 14706 مليار في 2023. بالإضافة كذلك إلى أنه ينتظر أن تصل إلى 15900 في 2025.

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