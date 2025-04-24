مالية: تعميم رقمنة قطاع الضرائب في غضون سنتين

أوضح وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، اليوم الخميس ، أن رقمنة قطاع الضرائب ستتم في غضون سنتين. مما سيسمح للمواطنين بتأدية واجباتهم الضريبية عن بعد.

وأكد الوزير، في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن “النظرة الاستشرافية لقطاع المالية تهدف إلى السماح للمواطن بتأدية واجبه الضريبي عن بعد”. مضيفا أن “رقمنة مصالح الضرائب ستتم في غضون سنة ونصف إلى سنتين”.

وأوضح بو الزرد، في إجابة عن سؤال بخصوص تسجيل إنجاز مراكز ضرائب جوارية بولاية جيجل، أن قلة هذه الإدارات تعتبر “مشكلا ظرفيا”. مؤكدا أن قطاعه على استعداد لدراسة إمكانية إنشاء مراكز جديدة من شأنها تخفيف الضغط على المواطنين. كما يدرس إمكانية الجمع بين المراكز الجوارية والولائية. لتسريع معالجة الملفات.