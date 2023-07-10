مالية.. تنصيب أعضاء المجلس الوطني للجباية

تم، اليوم الاثنين تنصيب أعضاء المجلس الوطني للجباية بعد تجميد نشاطاته لعدة سنوات، وهذا بالجزائر العاصمة. والذي يهدف إلى تعزيز النظام الضريبي وتحسين إدارة الجباية. حسبما أفاد به وزير المالية لعزيز فايد.

وخلال مراسم التنصيب التي جرت بمقر وزارة المالية بحضور إطارات القطاع, أكد فايد بأن تنصيب أعضاء هذه الهيئة الاستشارية المكونة من 41 عضوا من ممثلي الدوائر الوزارية ذات الصلة بنشاط قطاع المالية والضرائب. وممثلي الجمعيات والاتحادات والتنظيمات المهنية والهيئات الاقتصادية والخبراء الجامعيين. جاء تبعا “لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”. الرامي إلى “تمكين الجزائر من مؤسسات قوية ومستديمة تعمل على بناء اقتصاد قوي ومزدهر”.

واعتبر الوزير إعادة تفعيل وتجديد تشكيلة المجلس بعد تجميد نشاطاته لعدة سنوات “لبنة أخرى لتدعيم مسار إصلاح وعصرنة المالية العمومية. ومنبرا للتبادل الفكري وتقديم الرؤى المهنية الرامية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز الفعالية الجبائية”. مؤكدا حرصه على أن يحظى المجلس بـ”الاستقلالية والمصداقية” في ممارسة مهامه واتخاذ قراراته.

كما يتولى هذا المجلس، بفضل خبرة أعضائه, مهمة تقييم النظام الجبائي واقتراح وإبداء الآراء حول إجراءاته وتدابيره. وتوطيد علاقة الإدارة الجبائية بشركائها الاجتماعيين وإشراكهم في البحث وتطوير المنظومة الجبائية. فضلا عن تحسين مناخ الأعمال وتعزيز مصداقية مؤسسات الدولة. من خلال توفير بيئة عادلة ومستقرة تضمن توزيعا واستخداما فعالا للموارد المالية. يضيف وزير المالية.

وسيعمل المجلس، -حسب فايد-، على “نشر، بصفة دورية، حصيلة أعماله المتوجة بتوصيات واقتراحات. تهدف إلى تحسين وتعزيز مستوى تعبئة الموارد المالية للبلاد، والتي سيتم على أساسها اتخاذ القرارات الإستراتيجية من طرف مسؤولي القطاع”.

وفي الجانب التحسيسي ستعمل ذات الآلية الاستشارية على ” تثقيف وتوعية المواطنين بأهمية الجباية من خلال تنظيم حملات توعوية. وتثقيفية لتوضيح أهمية الضرائب في تمويل الخدمات العامة وتحقيق التنمية المستدامة”.

كما أكد الوزير أن دائرته الوزارية “باشرت من خلال المديرية العامة للضرائب انجاز برنامج عصرنة واسع النطاق”. يهدف إلى “إعادة هيكلة مختلف المصالح، من خلال استحداث هيئات عصرية إلى جانب تبسيط إجراءاتها الإدارية وتحسين نوعية الخدمة المقدمة لاسيما تلك المتعلقة بالخدمات عن بعد”.