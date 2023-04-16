مالية: تنصيب مدير عام جديد لأملاك الدولة

أشرف وزير المالية، لعزيز فايد، على تنصيب عبد الرحمن خدي، مديرا عاما لأملاك الدولة خلفا لجمال خزناجي.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، فقد قدّم الوزير فايد قد لدى اشرافه على حفل التنصيب الذي جرى بمقر الوزارة. شكره لخزناجي نضير الجهود التي بذلها. و هنأ بذات المناسبة المدير العام الجديد عن تنصيبه متمنيا له النجاح في مهامه الجديدة.

كما أشار البيان ذاته، إلى أن وزير المالية قد ذكر أيضا بأهمية هذه الهيئة. التي تلعب دورا هاما في تجسيد مختلف السياسات القطاعية. مما يجعل من عملية رقمنتها ضرورة ملحة في نجاح الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية.

و أضاف المصدر، أن الوزير قد أكد كذلك على ضرورة ضمان إستمرارية مسار رقمنة إدارة أملاك الدولة. بالنظر إلى أهمية ارساء نظام جديد للحوكمة يقوم على النجاعة. و ذلك عبر التكريس الفعلي لثقافة العمل المتمحور حول إدارة النتائج.

كما دعا فايد إلى مواصلة الجهود من أجل استكمال الإندماج الوظيفي بين مصالح مسح الأراضي و مصالح المحافظة العقارية. مذكرا بأن خدي قد تولى من قبل عديد مناصب المسؤولية على مستوى المديرية العامة لأملاك الدولة.