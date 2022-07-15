قناة النهار مالية: جمال كسالي إبن القطاع يُكمل مسيرة الإصلاح بقلم قناة النهار نشر في 15 جويلية 2022 - 14:07 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 59 0 مالية: جمال كسالي إبن القطاع يكمل مسيرة الإصلاح إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/jBAyQ اقرأ أيضا منور بن رقية مبارز المنتخب الوطني .. حسبي الله ونعم الوكيل لي ما عطناش الإمكانيات اللازمة قناة النهار 04 جويلية سارة "بنت البلاد" تكشف عن موعد صدور الموسم الثالث والرابع قناة النهار 10 جويلية عميد مسجد باريس: محرز رمز الكرة الجزائرية قناة النهار 28 جوان أمن: حجز أزيد من نصف مليون قرص مهـ لوس .. توقيف شبكة تنشط دوليا قناة النهار 02 جويلية إحصاء أزيد من 70 حطام خاص بالسفن بموانئ ولاية تلمسان قصد رفعها قناة النهار 13 جويلية لعمامرة : نقولها و نعاودها..تحيا الجزائر قناة النهار 05 جويلية رياضيون مغاربة يتحدثون عن كرم الضيافة وظروف إقامتهم بالقرية المتوسطية قناة النهار 29 جوان تهاني موظفي قناة النهار بمناسبة "عيد الأضحى" المبارك 🎉🎈 قناة النهار 09 جويلية البويرة.. هذه هي التلميذة "ليريا حمادي" صاحبة أعلى معدل بالولاية بـ 19,44 قناة النهار 26 جوان بعد إرتفاع أسعار الأضاحي..محلات الجزارة تعج بطلبات المواطنين على اللحوم قناة النهار 26 جوان