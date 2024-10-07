قناة النهار مالية: ضعف المنحة السياحية .. الأزمة تنفرج قريبا بقلم قناة النهار نشر في 07 أكتوبر 2024 - 23:17 الجزائر شارك غرِّد أرسل 54 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/mhJWH الجزائر اقرأ أيضا طالع هابط : حي لمجامعية بالشلف يغرق في مياه الصرف الصحي وغياب تام للمسؤولين قناة النهار 01 أكتوبر بجاية: حملة تحسيسية للحد من حوادث المرور عشية الدخول المدرسي قناة النهار 21 سبتمبر جزائريون : هكذا يعيش النزلاء بمؤسسات إعادة التأهيل قناة النهار 23 سبتمبر تربية : بعد قرار تحويلهم .. تلاميذ مدرسة المجاهد محمد ملول بالسحاولة متخوفون قناة النهار 25 سبتمبر أخدم وعول : شاهدوا الحقيقة الكاملة .. دلاع مسقي بالزيقو قناة النهار 19 سبتمبر تيارت / نصيرة .. معاناة أم وأطفالها الأربعة داخل غرفة من الحجر بقرية العسايلية قناة النهار 28 سبتمبر ريبورتاج / الطيران الشراعي في الجزائر قناة النهار 25 سبتمبر طالع هابط : شاهد الخراب الذي تعيشه سكيكدة .. ما عندك ما ترقع قناة النهار 19 سبتمبر طالع هابط : ثانوية بسكيكدة لم تسلم لحد الأن بسبب تقصير السلطات والأولياء مستاؤون قناة النهار 29 سبتمبر طالع هابط : النوي يقصف السلطات المحلية للمسيلة بسبب الحفر التي تسببت بخسائر كبيرة بسيارات المواطنين قناة النهار 24 سبتمبر