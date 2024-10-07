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قناة النهار

مالية: ضعف المنحة السياحية .. الأزمة تنفرج قريبا

بقلم قناة النهار
مالية: ضعف المنحة السياحية .. الأزمة تنفرج قريبا
الجزائر
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