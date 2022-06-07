قناة النهار مالية: نمو إقتصاد وطني بـ 3.4 بالمئة خلال 2022.. أبرز التوقعات بقلم النهار أونلاين نشر في 07 جوان 2022 - 21:47 شارك غرِّد أرسل 67 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/JuyH1 اقرأ أيضا طالع هابط : شاهد كيف يهان المغتربون في فرنسا من أجل تذكرة سفر للجزائر قناة النهار 26 ماي صحة: موجة حر تتعدى 42 درجة تجتاح عددا من الولايات قناة النهار 22 ماي Toutes Options: نهائي البطولة الوطنية لفئة Le Super Motard قناة النهار 04 جوان الناطق باسم الرئاسة السابق محند أوسعيد بلعيد في ذمة الله الوطني 31 ماي عائلات بالقصبة القديمة بوهران تستغيث: "شاراهم يحوسوا حتى يجبدونا من تحت لرض" قناة النهار 25 ماي وفـ.ـاة أيقونة السينما الجزائرية "شافية بوذراع" عن عمر 92 سنة قناة النهار 22 ماي محمد سليماني: أول بطولة شاركت فيها كانت في قاعة خليفة بالحراش ومن هناك بدأت مسيرة النجاح قناة النهار 18 ماي ترقب وصول جثـمان الممثل الراحل "أحمد بن عيسى" إلى الجزائر قناة النهار 25 ماي في يومهم العالمي .. الأطفال العباقرة في بطولة وطنية للحساب الذهني قناة النهار 01 جوان الأغواط: مشاتل بيع ورود الزينة مقصد الباحثين عن لمسة من الطبيعة ببيوتهم قناة النهار 19 ماي