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ماليزيا تمنع الصهاينة من المشاركة في بطولة دولية

الرياضة
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ماليزيا تمنع الصهاينة من المشاركة في بطولة دولية صورة مركبة
بقلم وليد كويني

قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد أن حكومته مصرة على منع رياضيي “الكيان الصهيوني” من المشاركة في بطولة السباحة البارالمبية الدولية، التي تستضيفها بلاده.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية “برناما” قوله:”إذا كان الفريق الصهيوني مصرا على المشاركة في البطولة فهذا أمر خاطئ.. لن نسمح لهم بالدخول”.

وأشار مهاتير متحديا اللجنة الأولمبية الدولية إلى أن الجهات المنظمة للبطولة إذا أرادت سحب حق الاستضافة من ماليزيا “فيمكنها فعل ذلك”.

وتعتبر البطولة المقررة خلال الفترة بين 29 جويلية و4 أوت في مدينة كوتشينغ الماليزية، منصة مهمة للتأهل لدورة الألعاب البارالمبية “طوكيو 2020”.


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