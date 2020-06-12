ماليزيا.. منع المواطنين من أداء مناسك الحج لهذه السنة بسبب فيروس كورونا

كشفت، اليوم الجمعة، السلطات الماليزية عن منع المواطنين من أداء مناسك الحج هذه السنة بسبب جائحة كورونا.

وأعلن وزير الشؤون الدينية الماليزية، محمد البكري،أن السلطات قررت منع مواطنيها من القيام برحلة الحج بسبب مخاطر الإصابة بالفيروس.

وداعا الحجاج بالتحلي بالصبر ويتقبلوا القرار نظرا لعدم وجود لقاح للوقاية منه.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 مارس نسبة لانتشاره السريع.

في حين لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار السريع للفيروس