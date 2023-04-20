ماليزيا وسنغافورة وأندونيسيا يعلنون السبت أول أيام عيد الفطر

أعلن مركز الفلك الدولي المتخصص في الحسابات الفلكية للأشهر الميلادية والهجرية وغيرها. عن موعد عيد الفطر 2023 في كل من ماليزيا وسنغافورة وأندونيسيا. وتاريخ انتهاء شهر رمضان المبارك.

وذكر مركز الفلك الدولي أن موعد عيد الفطر في هذه البلدان سيكون يوم السبت 22 أفريل الذي يصادف الخميس الثالث عشر. من الشهر الجاري.

وأوضح أن بهذا التاريخ وتحديد موعد عيد الفطر في ماليزيا يكون شهر رمضان قد أتم 30 يوما كاملا.