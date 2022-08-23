ماليزيا.. 12 سنة حبسا في حق رئيس الوزراء السابق
قضت المحكمة العليا الماليزية، اليوم الثلاثاء، بتثبيت حكم السجن 12 عاماً بحق رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق بتهمة الفساد.
وفي هذا السياق ثبّتت المحكمة العليا الماليزية هذا الحكم، لرئيس الوزراء السابق لإدانته بالفساد في إطار فضيحة الصندوق السيادي الماليزي “1 إم دي بي”.
من جانبه رئيس الوزراء السابق، متهم مع مقربين منه، باختلاس مليارات الدولارات من الصندوق وإنفاقها على مشتريات من عقارات فاخرة إلى قطع فنية ثمينة.
كما تم تغريم رئيس الوزراء الماليزي السابق، ما يزيد على 55 مليون دولار.
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سفارة ماليزيا تدعو الجزائريين لتذوق أطباقها الرمضانية مجانا
كما أعلنت السفارة الماليزية أنها ستقوم بتوزيع بوبور لامبوك وهي عصيدة أرز على الطريقة الماليزية مجانًا يوم 27 أفريل الجاري. على الساعة الثانية زوالا.
وقالت سفارة ماليزيا لدى الجزائر إن طبق بوبور لامبوك ليس فقط مغذيًا. ولكنه أيضًا يثير أجواء الحنين وقدسية رمضان في ماليزيا.
للإشارة، يبادر مسلمو ماليزيا بإعداد أطباق “بوبور لامبوك” وتقديمها للمحتاجين، كرمز للتضامن الاجتماعي في شهر الصوم.
وتتكون وجبة “بوبور لامبوك” من اللحم، والأرز، والثوم، والبصل، والزنجبيل والجزر، إلى جانب العديد من البهارات.
تعد “بوبور لامبوك” من الوجبات الرئيسية التي تكون حاضرة على موائد الإفطار الجماعي في مختلف أنحاء ماليزيا.
كما أنها من أكثر الوجبات بيعاً في أسواق ماليزيا، حيث باتت تقليداً رمضانياً شهيراً.
نحو إنشاء مجلس أعمال مشترك بين الجزائر وماليزيا
كما استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات الأستاذ كمال رزيق، اليوم الخميس، بمقر الوزارة سفير دولة ماليزيا بالجزائر محمد فيزال رزالي حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
وخلال اللقاء أكد الوزير حجم المبادلات التجارية البينية ارتفعت بنسبة 25 بالمئة في السنتين الماضيتين. لكنها لا تعبر عن الإمكانات التي يحوز عليها البلدين في شتى المجالات. وهذا ما يستدعي ضرورة بذل مزيد من الجهود للرقي بها. متحدثا عن أولويات القطاع الذي يرتكز على العمل مع كافة الشركاء الاقتصاديين. للاطلاع أكثر على مناخ الأعمال التي توفره الجزائر اليوم بعد جملة من الإصلاحات.
كما تم التأكيد على أهمية إنشاء مجلس أعمال مشترك بين الجزائر وماليزيا. قصد تنظيم زيارات متبادلة بين رجال الأعمال إلى جانب التحضير للتوقيع على اتفاقية إطار. لبحث فرص الشراكة الممكنة وفق قاعدة رابح رابح
من جانبه ثمن السفير الماليزي بالمجهودات التي تبذلها الجزائر لإصلاح اقتصادها. مبديا استعداد بلاده لتبادل الخبرات والتجارب في المسائل ذات الاهتمام المشترك.