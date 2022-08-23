ماليزيا.. 12 سنة حبسا في حق رئيس الوزراء السابق

قضت المحكمة العليا الماليزية، اليوم الثلاثاء، بتثبيت حكم السجن 12 عاماً بحق رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق بتهمة الفساد.

وفي هذا السياق ثبّتت المحكمة العليا الماليزية هذا الحكم، لرئيس الوزراء السابق لإدانته بالفساد في إطار فضيحة الصندوق السيادي الماليزي “1 إم دي بي”.

من جانبه رئيس الوزراء السابق، متهم مع مقربين منه، باختلاس مليارات الدولارات من الصندوق وإنفاقها على مشتريات من عقارات فاخرة إلى قطع فنية ثمينة.

كما تم تغريم رئيس الوزراء الماليزي السابق، ما يزيد على 55 مليون دولار.

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