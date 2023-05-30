قناة النهار ماليك ربراب : أعرب عن خالص شكري لرئيس الجمهورية على الدعم الكبيرلإفتتاح هذا المصنع بقلم النهار أونلاين نشر في 30 ماي 2023 - 11:17 شارك غرِّد أرسل 154 0 ماليك ربراب : أعرب عن خالص شكري لرئيس الجمهورية على الدعم الكبيرلإفتتاح هذا المصنع إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Lev62 اقرأ أيضا تلمسان / الإقامة الجامعية مليحة حميدو للبنات.. تحسن في الخدمات وراحة للطالبات قناة النهار 16 ماي طيب معانا / بيتزا بـ4 أذواق متنوعة 🍕 كوكتيل خاص لأصحاب فقر الدم 🍹 قناة النهار 20 ماي صريح جدا: هكذا يحافظ الجزائريون على راتبهم حتى نهاية الشهر قناة النهار 18 ماي بلدية حاسي لفحل تنتعش بسبب سوق الدلاع.. والأسعار تتضارب بين الفلاح بالمنيعة قناة النهار 13 ماي صريح جدا: عند الضيق.. هذا هو الشخص التي تلجأ إليه قناة النهار 11 ماي سوق الإثنين للمواشي بالجلفة..استقرار وتباين في أسعار الكباش والموالون يشتكون غلاء الأعلاف قناة النهار 22 ماي "أرزقي رمان: "النتيجة كانت ثقيلة وكنا حابين نفرحوا الأنصار.. وواحد ماكان يتمنى خسارة كما هذي قناة النهار 10 ماي دلال خير / مشاهد توجع القلب لطفل يطلب النجدة للعلاج في الخارج بعدما أنهكه المرض قناة النهار 16 ماي سيدي بلعباس : هكذا يتم تنظيف عربات ومسار الترامواي قناة النهار 20 ماي "أمينة يونسي:" البذور المستوردة تدخل بأرقام مجهولة ويقدرو يبعثولك فيها فيروس بيولوجي قناة النهار 22 ماي