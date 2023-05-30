ماليك ربراب: مركب سحق البذور الزيتية سيمكننا من التحكم الكامل في تغذيتنا

أشرف ماليك ربراب، الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال، اليوم الثلاثاء، على تدشين مركب سحق البذور الزيتية التابع للمجمع. والذي يعتبر من أكبر المشاريع إفريقيا وعالميا.

وبالمناسبة قال ماليك ربراب إن هذا المشروع سيساهم في تحقيق رؤية رئيس الجمهورية. التي تتمثل في التحكم الكامل في تغذيتنا بداية من الحقل إلى مائدة المستهلك. معربا في ذات السياق عن خالص شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. مشيرا أنه بدون دعمه الكبير لم يكونوا ليجتمعوا اليوم لإفتتاح المصنع.

كما أشاد ماليك ربراب بمؤسس المجمع إسعد ربراب حيث تجسد هذا المشروع بفضل رؤيته ونكرانه للذات. فكانت عزيمته عنصرا أساسيا لتحقيقه.

كما شكر ماليك ربراب والي ولاية بجاية الذي دعمهم بقوة ولم يدخر أي جهد في سبيل هذا المشروع. كما حيا جميع مساعديه والقائمين على مختلف مصالح الولاية ورئيس بلدية بجاية الذين قدموا المساعدة كلما احتجناها.

وأكد ماليك ربراب أن مجمع سيفيتال يتعاون بصفة وطيدة دعماً لإستراتيجية السلطات العليا بشأن مسألة الأمن الغذائي.

وأشار ماليك ربراب أن السلطات العمومية سهلت إنشاء قطاع قوي لمعالجة البذور الزيتية في الجزائر. من خلال وضع آلية دعمٍ تُشجّع المزارعين على إنتاج بذور الكولزا وعباد الشمس.

وفي ذات السياق، أفاد ربراب أن الوضع الدولي الذي يتسم بالتوترات الجيوسياسية والتغيرات المناخية. يدفع الجزائر لاتخاذ “إجراءات ملموسة ” لضمان اكتفائها الذاتي.

وأشار ماليك ربراب أن الجزائر تمتلك كل الموارد اللازمة سواء كانت بشرية أو طبيعية أو مالية. لمواجهة هذا التحدي المتمثل في الأمن الغذائي. مؤكدا أن مناخ الأعمال في بلادنا يشهد تحسن كبير بفضل الإصلاحات التي أطلقتها سلطاتنا العليا.

وأعرب ماليك ربراب عن امتنانه لجميع الذين رافقونا طوال هذا الإنجاز من موظفين وخبراء وإعلاميين. وكذلك جميع عمال ومديري مجمع سيفيتال.

وترحم ماليك ربراب على حمازة، الذي غادر بشكل مفاجئ وفي وقت مبكر جدًا خلال فترة كوفيد-19. والذي كان أحد مهندسي هذا الإنجاز الرائع.