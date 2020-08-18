مالي: إنقلاب عسكري وإعتقال الرئيس أبو بكر إبراهيم كيتا

أقدم اليوم الثلاثاء مجموعة من الجنود المتمردين من إعتقال الرئيس المالي أبو بكر إبراهيم كيتا في العاصمة باماكو حسب وكالة رويترز.

وحسب ما أفادت به Jeune Afrique من قبل عدة مصادر حكومية ودبلوماسية أن الرئيس المالي كان متاجد بمنزله لحظة إعتقاله من قبل متمريد

عملية الإعتقال تمت في حدود الساعة 4:30 مساءًا بالتوقيت المحلي اين كان برفقة رئيس الوزراء بوبو سيسي وابنه النائب كريم كيتا.

كما تم إعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين ووفق وكالة سبوتنيك الروسية الإنقلاب قام به جنود في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو.