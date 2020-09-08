مالي.. “إيكواس” تطالب العسكريين بتعيين رئيس مدني قبل 15 سبتمبر

طالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، العسكريين الذين نفذوا الانقلاب بمالي بتعيين رئيس مدني للبلاد قبل 15 سبتمبر الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية تأكيد “إيكواس” إمهال العسكريين حتى يوم 15 سبتمبر لتعيين رئيس للبلاد ورئيس وزراء من المدنيين لقيادة الفترة الانتقالية في البلاد.

وجاء قرار “إيكواس” في بيان لقمة التجمّع الإقليمي الذي انعقد، مساء أمس الإثنين، في العاصمة النيجيرية نيامي.

وقال رئيس مفوضية “إيكواس”، جان كلود برو، إن “الرئيس والوزير الأول الانتقاليين يجب أن يعيّنا في أجل أقصاه 15 سبتمبر الجاري”.

مضيفا بأن المجموعة “أخذت علما بالمشاورات الجارية بين الفاعلين الماليين والمجلس الوطني لإنقاذ الشعب”.

هذا وأبقت “إيكواس” المتكونة من 15 بلدا العقويات التي فرضتها على مالي، بينها إغلاق حدود الدول الأعضاء مع مالي ووقف التدفقات المالية والتجارية.