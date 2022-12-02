مالي: اتفاق الجزائر قاعدة أساسية لعمل جميع الموقعين

ثمن المدير العام لمدرسة حفظ السلام بباماكو، سليمان سانغارا، أمس الخميس، اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر.

وقال سانغارا، خلال تدخله بمناسبة ندوة حول “المهن المرتبطة بحفظ السلام”، أن اتفاق السلم والمصالحة بمالي ديناميكي. ويشكل قاعدة اساسية للعمل بالنسبة لجميع الموقعين.

موضحا أن تمسك مجموع الاطراف الفاعلة في تجسيد اتفاق الجزائر، يعد افضل دليل على اهميته و فعاليته. وذكر ذات المسؤول، بأن اللوائح الاممية تتخذه مرجعا في اعداد أي نص.

وأضاف أن مالي والسكان يقدرون جهود الجزائر، البلد الجار والشقيق من أجل تسوية أزمة مالي لكونها جهود صادقة.

وحول اسهام بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي في حفظ السلام في البلاد، قال سانغارا بان البعثة الاممية يجب أن تكون قوية كما تؤكد عليه الأمم المتحدة.

مضيفا أنها بعثة قادرة على حماية السكان، وستكون مفيدة لمالي. مؤكدا على ضرورة ادراج مسالة القضاء على الارهاب بشكل او باخر ضمن مهامها.

ومن جهته، أوضح المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، عبد العزيز بوقطاية، أن التعاون بين المعهد ومدرسة باماكو سيتعزز في المستقبل القريب.