مالي.. اقتراح فترة حكم انتقالية مدتها 3 سنوات والإفراج عن الرئيس كيتا

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، عن اقتراح تشكيل هيئة يترأسها عسكري يكون في نفس الوقت رئيسا للبلاد لفترة انتقالية مدتها 3 سنوات لمراجعة أسس الدولة.

ووفق موقع قناة “فرانس 24″، فقد انعقد لقاء بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والمجموعة العسكرية التي قامت بالانقلاب في مالي.

وقد اقترح المجلس العسكري تشكيل هيئة انتقالية يتولى رئاستها عسكري لإدارة البلاد لفترة مرحلية مدتها 3 سنوات، فيما وافق المجلس على عودة الرئيس المخلوع إبراهيم أبو بكر كيتا إلى بيته أو السفر للخارج لتلقي العلاج.

كما أكدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بأن المجلس العسكري يريد عملية انتقالية مدتها 3 سنوات لمراجعة أسس الدولة المالية تكون برئاسة عسكري وحكومة غالبيتها مؤلفة من عسكريين.