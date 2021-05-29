مالي.. المحكمة الدستورية العليا تعلن الكولونيل غويتا رئيسا مؤقتا للبلاد

عينت مساء أمس الجمعة، المحكمة الدستورية العليا في مالي الكولونيل أسيمي غويتا الذي قاد انقلابا عسكريا رئيسا مؤقتا جديدا للبلاد. وهذا “سيمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها.

وكان غويتا قد أصبح نائبا للرئيس خلال فترة انتقال مالي إلى الديمقراطية. وهذا بعد أن قاد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا في أوت الماضي.

وقالت المحكمة في قرارها إن الكولونيل غويتا “يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها”. مشيرة إلى أنّه سيحمل تالياً “لقب رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة”.

وتظاهر مئات الماليين في باماكو بعد ظهر الجمعة، لإعلان دعمهم للعسكريين. كما أبدى عدد منهم عداءهم لفرنسا وطالبوا بأن تلعب روسيا دورا في البلاد.

وسينظر رؤساء دول وحكومات “إيكواس” مرة أخرى في الوضع في مالي الأحد في غانا. وقال دبلوماسيون من المنطقة إن القمة الاستثنائية ستخصص فقط لمالي.