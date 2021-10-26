مالي تقلّد سفير الجزائر بوسام الدبلوماسي

قام، وزير الشؤون الخارجية لدولة مالي، عبد اللاي ديوب، ومن خلال مأدبة عشاء، بتقليد سفير الجزائر بوعلام شبيحي، وسام الدبلوماسي. جاء التقليد مقابل جهود السفير الجزائري في مسار السلم بالبلاد -يضيف المصدر-.

جرت مراسم، تكريم السفير الجزائري خلال عشاء وداع، تم تنظيمه البارحة على شرف السفير. حيث انتهت مهام السفير.

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