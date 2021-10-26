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الوطني

مالي تقلّد سفير الجزائر بوسام الدبلوماسي

بقلم النهار أونلاين
مالي تقلّد سفير الجزائر بوسام الدبلوماسي
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قام، وزير الشؤون الخارجية لدولة مالي، عبد اللاي ديوب، ومن خلال مأدبة عشاء، بتقليد سفير الجزائر بوعلام شبيحي، وسام الدبلوماسي. جاء التقليد مقابل جهود السفير الجزائري في مسار السلم بالبلاد -يضيف المصدر-.

جرت مراسم، تكريم السفير الجزائري خلال عشاء وداع، تم تنظيمه البارحة على شرف السفير. حيث انتهت مهام السفير.

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