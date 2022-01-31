مالي تمهل سفير فرنسا 72 ساعة لمغادرة البلاد

أعلنت السلطات في مالي، اليوم الإثنين، عن قرار حكومة البلاد إعطاء مهلة 72 ساعة للسفير الفرنسي في باماكو ، لمغادرة البلاد.

وحسب التلفزيون الحكومي في مالي، فإن قرار السلطات جاء ردا على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي.

كما طالبت سلطات باماكو الحكومة الفرنسية بعدم التدخل في الشأن الداخلي لمالي.

هذا وتم استدعاء السفير الفرنسي في باماكو اليوم الإثنين لمقر وزارة الخارجية المالية. أين تلقى احتجاجا من الحكومة المالية وطلبا لمغادرة البلاد.

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب التصريحات العدائية التي أدلى بها مؤخرًا وزير الشؤون الخارجية الفرنسي. وتكرار هذه التصريحات من قبل السلطات الفرنسية تجاه السلطات المالية، على الرغم من الاحتجاجات المتكررة.

كما أكدت الحكومة، إنها تدين وترفض بشدة هذه التصريحات التي تتعارض مع تطور العلاقات الودية بين الدول.

كما تكرر الحكومة استعدادها لمواصلة الحوار ومتابعة التعاون مع جميع شركائها الدوليين، بما في ذلك فرنسا. مع الاحترام المتبادل وعلى أساس المبدأ المتمثل في عدم التدخل.

https://www.facebook.com/GouvMali/videos/517238226365142

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