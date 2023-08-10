مالي تنقلب على فرنسا وتعلق إصدار التأشيرات لمواطنيها

أعلنت وزارة خارجية مالي، أمس الأربعاء تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الفرنسيين في فرنسا. ردًا على إجراء مماثل من جانب باريس.

وذكرت الوزارة في بيان أنها” فوجئت بأنباء حول تصنيفها في القائمة الحمراء من قبل السلطات الفرنسية. بزعم “توترات إقليمية قوية”في المنطقة .

وأضاف البيان أن فرنسا علقت إصدار التأشيرات، وأغلقت خدمة مركز الاتصالات لشركة “كاباغو”.

وأوضح البيان أنه “من باب المعاملة بالمثل، ستعلق الوزارة إصدار التأشيرات للمواطنين الفرنسيين من القنصلية المالية في فرنسا. حتى إشعار آخر”.