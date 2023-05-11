مالي يحسم التأهل لمونديال أقل من 17 سنة للمرّة السادسة

حسم منتخب مالي تأهله رسميا إلى المونديال بعد الفوز أمام منتخب الكونغو بثلاثية نظيفة ضمن مجريات كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة.

كما حسم منتخب “النسور” تأهله إلى نصف نهائي كان أقل من 17 سنة الجارية وقائعه بالجزائر.

وجرت المباراة المثيرة بملعب 19 ماي بمدينة عنابة وسط حضور جماهيري لابأس به، خاصة من الجانب الجزائري وجمهور عنابة الذي فضّلوا متابعة المواهب الإفريقية.

يذكر، ان منتخب مالي حقّق تأهلا للمرة السادسة في مشواره الإفريقي.

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