مالي يفوز أمام “الخيول” البوركينابية ويضرب موعدا لـ “ساحل العاج”

تمكن منتخب مالي من الفوز أمام منتخب بوركينافاسو في إطار الدور الثاني من كأس أمم إفريقيا التي تجري بكوت ديفوار.

و سجل ثنائية مالي تراروي و إيدموند تايسويا في مرمى فريقه، في حين سجل الهدف الوحيد لمنتخب “الخيول” البوركينابية لاسين سينايوكو.

كما تأهل منتخب مالي إلى الربع النهائي من العرس الكروي، ليواجه المنتخب المستضيف للمنافسة كوت ديفوار الذي تفوق على منتخب السنغال في مفاجأة الكان.

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