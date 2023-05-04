مالي يفوز أمام الكاميرون في قمة كأس افريقيا لأقل من 17 سنة

انتهت القمة التي جمعت بين منتخب مالي والكاميرون بهدفين مقابل صفر في منافسة كأس أمم إفريقيا لأقل من17 سنة.

وجرت المباراة بملعب 19 ماي في عنابة وسط حضور جماهيري لابأس به، خاصة من أبناء مدينة عنابة الذين فضّلوا متابعة فنيات اللاعبين الناشئين من مختلف الأمصار الإفريقية.

كما صنع أنصار منتخب مالي والكاميرون أجواء مميّزة فوق المدرجات.

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