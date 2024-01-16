مالي يفوز أمام جنوب إفريقيا بثنائية نظيفة

تمكن منتخب مالي من الفوز أمام جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، بثنائية نظيفة أمام “أمادو جون كوليبالي” اليوم الأحد.

وسجل ثنائية “نسور” مالي هماري تراوري في الدقيقة 60، وأضاف لاسين سيناكيو في الدقيقة 66. وهو المنتخب الذي أبان عن قوته و كشر على أنيابه بشكر مبكر.

كما عرفت المباراة تضييع منتخب “بافانا بافانا” ضربة جزاء في الدقيقة 19 من طرف بيرسي تاو.

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