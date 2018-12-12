“ماما اتهلاي في روحك ودعيلي دعوة الخير”.. رسالة مؤثرة لحراق مختفي رفقة 7 آخرين

قصص جد مؤثرة ترويها عائلات 08 “حراقة” اختفوا بعد مغادرتهم منذ السبت الماضي. اختلفت الروايات لأخر اللحظات التي عايشوها رفقة ذويهم لكن مصيرهم كان واحد.

فسلطان من أب سوري والعائد منذ سنوات للجزائر رفقة عائلته للجزائر هروبا من حرب سوريا وقع ضحية آفة “الحرقة” التي تعصف بشبابنا،

ترك والدته بعدما أوهمها بممارسة الرياضة لكن وجهته كانت صوب قارب الموت، ليرسل قبل إقلاعه رسالة نصية عبر الهاتف لامه يقول فيها ” ماما اتهلاي في روحك و دعيلي دعوة الخير”.

أما سفيان و الذي تربى في حضن أم غير أمه الحقيقية تروي زوجته آخر اللحظات التي قضاها قبل أن يخبرها بخروجه صوب احد شواطئ عين تموشنت من اجل صيد السمك لتتفاجئ بعدم عودته ثم رواج أخبار اختفاء زوجها رفقة 07 اخرين من ابناء مدينة عين تموشنت.

و الجميع لم يكن يتوقع ان يركب ايضا كمال لاعب كرة القدم في صفوف فريق اتحاد شعبة اللحم الناشط في بطولة القسم الجهوي الأول قوارب الموت.