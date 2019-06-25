ماما مسعودة: خليدة تومي تاكل وتوكل .. ميهوبي قتل الفنانين ومرداسي لا أعرفها

قال الممثل الفكاهي حمزة فيغولي المعروف باسم “ماما مسعودة”، إن وزارة الثقافة كذبت بشأن كل ما قالته عن عثمان عريوات،

لأن المسؤولين هم الذين قتلوا الفنانين وخاصة المسنين، فهم لا يتذكروننا أبدا، ويهمشوننا تماما كما حدث مع الممثل عثمان عريوات.

وأما في رده على سؤال حول الفنانة بيونة فأكد أن بيونة امرأة فحلة، لأنها عمل معها ويعرفها جيدا.

وقال “ماما مسعودة” في تصريح لتلفزيون “النهار”، إن الوزير السابق للثقافة عز الدين ميهوبي قتل الفنانين، وزاد من عزلتهم،

وأما عن وزيرة الثقافة الحالية، مريم مرداسي فأكد أنه لا يعرفها، في حين قال عن خليدة تومي بأنها “تاكل وتوكل”.

وتمنى الممثل الفكاهي النجاح للفريق الوطني الذي يخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا بمصر، شاكرا للجزائريين مساندته في محنته ومرضه.