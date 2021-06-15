ماميلودي صن داونز يسعى للتعاقد مع أمير سعيود

الرياضة
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ماميلودي صن داونز يسعى للتعاقد مع أمير سعيود
بقلم يونس رزيق

أكدت تقارير إعلامية جنوب إفريقية، أن نادي ماميلودي صن داونز يسعى للتعاقد مع اللاعب الجزائري أمير سعيود الذي تألق بشكل لافت هذا الموسم مع نادي شباب بلوزداد في منافسة دوري أبطال إفريقيا بعد قيادته أبناء لعقيبة إلى الدور ربع النهائي.

وكشف موقع ” Kickoff.com” الجنوب إفريقي، اهتمام نادي ماميلودي صن داونز باللاعب الجزائري أمير سعيود لتعويض رحيل اللاعب الأوروغوياني غاستون سيرينو الذي يقترب من نادي الأهلي المصري.

وسجل أمير سعيود 8 أهداف، بالإضافة إلى صناعته هدفين بعد مشاركته في 11 مباراة فقط هذا الموسم مع نادي شباب بلوزداد في منافسة دوري أبطال أوروبا.


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