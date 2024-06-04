ماندريا:”فخور بإستدعائي لصفوف المنتخب الوطني”
بقلم فيصل زيان بوزيان
أكد حارس المنتخب الوطني، أنتوني ماندريا، عن فخره بتمثيل المنتخب الوطني الجزائري، وحضوره تربصات الخضر بصفة منتظمة.
وصرح الحارس أنتوني ماندريا، اليوم الثلاثاء، خلال المنطقة المختلطة بمركز التحضيرات سيدي موسى:”إستدعائي للمنتخب الوطني هو فخر بالنسبة لي”.
وأضاف المتحدث:”خضنا 3 حصص تدريبية لحد الآن، والجميع حاضر هنا للعمل بجدية، لتقديم أفضل مالدينا تحسبا لمواجهتي غينيا وأوغندا”.
وتابع ذات المتحدث:”نعمل بجدية رفقة الناخب الوطني بيتكوفيتش، ونأخذ بنصائحه، ونتعلم من خططه التكتيكية”.
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